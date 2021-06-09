Kozmetik markası Çin'e ihracata başladı
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Kozmetik markası Çin'e ihracata başladı

Kozmetik markası Çin'e ihracata başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, Avrupa ve Amerika'dan sonra Çin'e kozmetik ürünleri ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, Avrupa ve Amerika'dan sonra Çin'e kozmetik ürünleri ihraç etmeye başladıklarını söyledi. Çörekçi, "Yüz kremi grupları, altın bakım serisi, cilt bakım serisi ve el bakım kremleri dahil portföyün yüzde 80'i ile Çin pazarında olacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar Çin'e en az 1 milyon dolar ihracat yapmaktır" dedi.

Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını aktaran Çörekçi, "2008 yılından beri yerli üretim yapan bir firmayız. Çörekçi; 2016 yılında Hollanda da kurduğumuz Fark Cosmetica şirketi ile özellikle Hollanda ve Almanya pazarında aktif satış yapıyoruz. Bunun yanı sıra Polonya, Venezüella, Yunanistan, Filistin, İtalya ve Hong Kong gibi ülkelerin yer aldığı 15 ülke ile ihracat görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

ÇİN'E 1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Avrupa ve Amerika'dan sonra dünyadaki pazar ağını genişlettiklerini belirten Çörekçi, "Çin'e kozmetik ihraç etmeye başladık. 2020 yılında 2 milyon dolar ihracat yaparken, 2021 yılında bu rakamı 5 milyon dolara çıkararak 2,5 kat büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin ile bir süredir görüşme halinde olduklarını belirten Çörekçi, "Yüz kremi grupları, altın bakım serisi, cilt bakım serisi ve el bakım kremleri dahil portföyün yüzde 80'i ile Çin pazarında olacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar Çin'e en az 1 milyon dolar ihracat yapmaktır" dedi.

Özellikle ihracat kanalına bu yıl hem yapısal hem de kaynak olarak ciddi bir yatırım yaptıklarını anlatan Çörekçi, "İnsan kaynakları yatırımı, yurt dışı pazar araştırmaları yapıyoruz. İş ortaklarımızı destekleyici pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor ve bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Yurt dışı fuar katılımları ile bu yıl dünyada minimum 50 ülkede markamızı temsil edeceğiz. Hedefimiz  2021 yılına 5 milyon dolar ve önümüzde 4 yıl içinde tüm dünyada 100 ülkede 25 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek" diye konuştu.

Yeni yatırımlarıyla beraber istihdamı da artırmayı planladıklarının altını çizen  CEO Yasin Çörekçi, Sinoz olarak hızla büyüyen dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirtti.


Kozmetik markası Çin'e ihracata başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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