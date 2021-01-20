Kozmetik markası 2021 yılı ciro hedefini açıkladı

Yerli kozmetik markası Sinoz CEO'su Yasin Çörekci, 2020 yılını çok iyi geçirdiklerini söyleyerek hedef büyüttüklerini açıkladı. Geçtiğimiz yılı 100 milyon lira ciro ile kapattıklarını belirten Çörekci, "Yeni ürünler ve hızla devam eden alt yapı çalışmalarımızla 2021 yılını 200 milyon lira ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Pandemi 2020 yılında dünya genelinde birçok sektörden marka ve kurumları olumsuz etkiledi. Fakat bu dönemde hızlıca dijitalleşen ve e-ticarette yerini sağlamlaştıran şirketler yükselişe geçti.

"2020'DE 3 KAT BÜYÜDÜK"

15 yıl önce kozmetik sektörüne giriş yapan Sinoz'un 2020 yılını 3 kat büyüyerek, 100 milyon lira ciro ile kapattıklarını söyleyen CEO Yasin Çörekci, yeni ürünler ve hızla devam eden alt yapı çalışmaları 2021 yılında 200 Milyon lira ciro beklediklerini ifade etti.

Karın çoğunu Ar-Ge, yeni ürün, dijital alt yapı ve lojistik çalışmalarına ayırdıklarını belirten Çörekci, "2020, deyim yerindeyse tüm planların hedef değiştirdiği bir yıl oldu. Bizler pandemi döneminde 15 yıllık e-ticaret markası olmamızın ve dijital çağa çoktan uyum sağlamış bir alt yapıya sahip olmanın artılarını bu yıl yaşadık. Bu yıl bizim için daha iyi versiyon için çalışma ve yeni yatırımlar yaparak ufkumuzu ve markamızın müşteri memnuniyetini artırma yılı oldu. Özellikle kendi lojistik alt yapımızı kurarak bugün Türkiye'de 50 ilden fazlasına ulaşmaktayız" diye konuştu.

"AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ HER GEÇEN GÜN ARTTIRMAK"

Yeni yıl hedeflerinden bahseden Çörekci, "2021 hedefimiz 81 ilde cep depolarımız aracılığıyla aynı gün teslimatı bizzat kendi lojistik ekibimiz ile sağlamak. Yine 2020 yılını kapatırken pek çok efektif ürünü de portföyümüze ekledik. Yeni ürünlerimiz ile global arenada yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Markamız için en önemli amacımız kadınların güzelliğine değer katmak ve bu anlamda köklü markalara rakip olduk. Gerçek altın parçacıkları kullanarak yüz bakım serumunu Türkiye'de ilk çıkaran yerli markayız. Büyük beğeni topladığı için 2021'de de altın içerikli ürünlerimize devam edeceğiz. Sinoz Kozmetik olarak, yabancı markalar daha kalitelidir algısını tamamen yıktık. Ek olarak, yeni ürün Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden 2021 yılında da devam ediyoruz. Özellikle gelen talepleri değerlendirip ürünlerimizi genişletmek ve yüksek kalitede profesyonel ürünlerimiz ile eşsiz hizmet sunarak müşterilerimizin memnuniyetini her geçen gün arttırmak en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.

"2021 YILINDA DİJİTAL ÇAĞ İLE YÜKSELMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2021 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını söyleyen Yasin Çörekci, "2021 yılında dijital çağ ile yükselmeye devam edeceğiz. Bizim için öncelik geleceği bugünden tasarlamak. Platin Dergisi tarafından Ipsos ile yürütülen araştırma sonuçlarına göre bu yıl üçüncü kez belirlenen Türkiye'nin 'Global 100' işletmesi arasında yer aldık. Dijitalleşme süreçlerini iş modellerine dahil ederek, bu alanda yatırım yaparak ve dijitalleşmenin de ötesine geçerek 15 yıllık e-ticaret serüvenimizin etkisiyle başarılarımız arttırdık. Özellikle pandemi döneminde çalışmalarımız ile güçlü duruşumuzu kanıtladık ve yatırım teklifleri alıyoruz. Aldığımız ödüller ve takdirler doğru bir yolda hedefimize ilerlediğimizi gösteriyor. Gayemiz her evde bir Sinoz olması ve sadece yerli arenada değil küresel kozmetik dünyasında da bir Türk markası olarak kalıcı bir yer edinmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı