Kozmetik ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanacak Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinin ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanmasına karar verdi ve bu amaçla altı gümrük müdürlüğünü yetkilendirdi.

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinin ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanmasına karar verdi ve bu amaçla altı gümrük müdürlüğünü yetkilendirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ticaret Bakanlığı'nın, kozmetik ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ yayımlandı.

Tebliğde, "kozmetik ihtisas gümrüğü" uygulamasınan, "Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1'deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden" yapılacağı belirtildi ve şu gümrük müdürlükleri yetkilendirildi: "Adana Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü."

Tebliğ'de, "Ancak; dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen, yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen, tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir" denildi.

Kaynak: DHA