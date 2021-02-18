Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa

18.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:43
Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa

Türkiye'de pek çok sektör, pandemiye rağmen ihracatını artırmayı başardı.

Türkiye'de pek çok sektör, pandemiye rağmen ihracatını artırmayı başardı. Bunlardan biri de kozmetik sektörü oldu. 2020 yılında 654 milyon doları aşan kozmetik ürünleri ihracatının 2021'de 800 milyon doların üstüne çıkması bekleniyor.

Türkiye'de kozmetik ürünleri ihracatı, pandemiye rağmen 2020 yılında da büyümeye devam etti. TÜİK verilerine göre parfüm ve kozmetik veya tuvalet müstahzarları ihracatı 2020'de 654 milyon doları aştı. En çok kozmetik ürün ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında ise 76 milyon dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Onu 64 milyon dolarla ABD, 33 milyon dolarla Almanya, 28 milyon dolarla Hollanda ve 27 milyon dolarla İran takip etti. Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kozmetik şirketi Mirana Kozmetik'in CEO'su Berkant Uluer, "Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin Türkiye için ciddi bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Pandemiye rağmen kazanılan ivmenin sürdürülebilmesi ise bu alanda gerekli atılımların yapılmasına bağlı. Stratejik adımlar atıldığı takdirde, 2021 yılında kozmetik ürünleri ihracatımızın 800 milyon doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz" dedi.

"PANDEMİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İHTİYAÇLARI DOĞRU OKUMAK ÖNEMLİ"

Pandemi sürecinde pek çok alışkanlık gibi kişisel bakım ritüellerinin ve kozmetik ürün ihtiyaçlarının da değiştiğine dikkat çeken Berkant Uluer, "Salgın nedeniyle tüm dünyada insanlar, evlerinde hiç olmadığı kadar fazla zaman geçirmeye başladı. Bu durum, bulaş riskinin de etkisiyle kişisel bakım ritüellerinin eve taşınmasına neden oldu. Özellike cilt ve saç bakımına dair uygulamalar evlerde yapılmaya başlanırken, artan sağlık kaygısı da ürün içeriklerinin ne denli doğal olduğuna yönelik sorguları artırdı. Bu noktada sektör olarak atacağımız adımlarda yalnızca rotalarımızı doğru yöne çevirmeye değil, değişen ihtiyaç ve talepleri doğru okumaya da ihtiyacımız var" diye konuştu.

"AMACIMIZ, KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ PAYINI ARTIRMAK"

Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmuş bir şirket olarak Ortadoğu ve Avrupa pazarına yoğunlaştıklarını ifade eden Berkant Uluer, "Mirana Kozmetik olarak geliştirdiğimiz yüzde 100 doğal içeriklerle cilt bakımdan şampuana, saç boyasından makyaj temizleme ürünlerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Pandemi nedeniyle pek çok zorlukla mücadele etiğimiz 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 84 milyon TL'lik ciroyla yüzde 40 büyüme kaydettik. 2021 yılında da 100 milyon TL ciro hedefiyle yurt dışı pazarlarda ülkemizi temsil etmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, doğru adımlarla kozmetik sektörünün ülke ekonomisindeki payını artırmak" ifadelerini kullandı.


Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:44:29. #1.15#
title