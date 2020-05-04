Kozmetik çekmecesi detoksu

Kıyafetlerde yaptığımız bahar temizliğini, kozmetik için de yapmak lazım. Alış-veriş yaparken, heves edip aldığımız bir sürü kremler, makyaj malzemeleri... Peki hangilerini kullanıyorsunuz, hangileri işe yarar, hangileri çöpe gitmeli. Gelin bu hafta bu işi de halledelim.

İnsanoğlu, içinde bulunduğu duruma ne kadar kolay adapte oluyor. İlk evlerde kalmamız söylendiğinde panik yaptık, marketlere koştuk, bunalımlara girdik...Ama şimdi bakıyorum tüm dünya bunu kabullenmiş gibiyiz. Hatta bu karantina sürecini avantaja çevirip, özel işlerimize, ailemize, kendimize vakit ayırmaya başladık. Temizlik konusunda hepimiz kademe atladık. Şimdi mevsim değişimiyle birlikte, yazlık kışlık kıyafetlerinde değişimi gerekiyor. Senede 2 kere, yapmamız gereken bir iş. Neyse ki bu sefer bol vaktimiz var. Peki şimdiye kadar hiç kozmetik çekmecenizi düzenlediniz mi?

Öncelikle bütün kozmetik ürünlerinizi bir araya getirin, banyodaki, odanızdaki, çantalarınızdaki her ürünü bir masaya veya yerde bir örtünün üzerine koyun.

Bütün ürünlerinizi kategorilerine göre ayırın. Makyaj, cilt, vücut, saç, güneş, parfüm olacak şekilde.

Önce en kolayı parfümler, parfümlerinizi bir araya getirin. Eskiden hediye gelen, ama kullanmadıklarınız varsa bunları bir kenara koyun. Sadece kullandıklarınız masada kalsın.

Güneş ürünleri kullanıyorsanız, bunları da ayırın. Güneş ürünlerinde son kullanım tarihi çok önemli. Güneş kremleri ömürlerini çabuk bitiren ürünlerdir. Açtıktan sonra 1 sene kullanım süreleri vardır. Buna göre 1 seneden önce aldığınız ürünleri atabilirsiniz, çünkü artık koruyucu özelliklerini kaybetmişlerdir.

Sıra geldi vücut ürünlerine. Vücut ürünlerini genelde kokularına göre alırız. Kokusu bozulmuş olanları direk atın. Günlük kullanımda elinizin altında olanları ayırın. Ara sıra kullandıklarınızı başka bir yere kaldırın. Bunların da son kullanım tarihleri önemli, kontrol edin. Tarihi geçmişleri atın.

Ve cilt en çok dikkat edilmesi gereken kategori. Cilt için de önce kullanım tarihlerine bakın, geçmişleri atın. Sonra markalarına göre ayırın. Günlük hangi kremleri kullanıyorsunuz? İdeal olan nemlendirici (gece & gündüz), göz kremi, serum, makyaj temizleme, tonik. Haftalık bakımlar için maske ve peeling. Bu ürünleri mümkün olduğunca aynı markalarda olanlarını tutun ve tek bir ürün kullanın. 2 farklı göz kreminiz olmasın. Buna göre fazla olan ürünlerinizi de atın.

Geldik en karışık olanına makyaj ürünlerine. Bunları da kategorilere göre ayırın. Göz makyajı, ten makyajı, ruj gibi. Eminim 10 sene önce aldığınız farınız halen duruyor. Bu kadar eskiden kalma ürünlerinizi atın. Allık, pudra gibi ürünler çabuk kırılır. Bu şekilde kırılmış ürünleriniz varsa, bunları minik eski krem kutularınıza koyup kullanabilirsiniz. Yoksa dağılarak, diğer bütün ürünlerinizi mahveder. Maskaralarınızı kontrol edin, kurumuş olanları atın. Hiç kullanmadığınız tonda far veya ruj varsa onları da ayırın. Sizde fazlalık olmasın, kullanabilecek birilerine verirsiniz. Çok sevdiğiniz rujunuz en diye kaldıysa, onu kulak çubuğu veya dudak fırçasıyla bir süre daha kullanabilirsiniz.

Saç şekillendirici veya maskelerinizi de kullanım tarihlerine bakıp ayırın. Saç tipinize uygun olmayan veya performansını beğenmediğiniz ürünleri atın.

Tüm kategorilerde elemeyi yaptıktan sonra. Atılacakları atın, vereceklerinizi ayırın ve en önemlisi günlük kullandıklarınızı elinizin altına, haftalık veya arada kullandıklarınızı kutular veya sepetler içinde çekmeceye veya dolaba koyun. Bu elemeden sonra, lüzumsuz kozmetik kalabalığı ortadan kalkacağı için, günlük bakımınızı yapmak daha kolay olacaktır. Kozmetik yığınına bakıp korkmayacaksınız.

Sağlıklı ve güzel günlerde bu ürünlerimizi kullanmak dileğiyle.