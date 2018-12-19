Kozmetik Bitki Bahçesi Seferihisar'da Kuruluyor

Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin coğrafyalarından birinde yer alırken, İzmir'in Seferihisar ilçesinde de dev bir "Kozmetik Bitki bahçesi" kurulması için çalışmaların startı verildi.

Organik kozmetikler konusunda pek çok çalışmalar yapan kimyager Levent Kahrıman, Seferihisar Orhanlı Mahallesi'nde dev bir Kozmetik Bitki Bahçesi kurmak için çalışmaları başlattı. Seferihisar ilçesinde ise bu konuda bir toplantı düzenlendi.

Levent Kahrıman, araştırmaları sonucunda, Seferihisar'ın doğası ve bitki örtüsü yapısının "Kozmetik Bitki Bahçesi" için çok uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi. 14 bin metrekare bir yamaçta kurulacak olan bahçede, hem üretim yapılacağı hemde kozmetik bitkilerine ilgisi olan çevrelere eğitim verileceği belirtildi. Ölmez Çiçek (Altın Otu), Hodan, Lavanta, Kekik, Dağ Çileği, Sarı Kantaron, Biberiye gibi organik kozmetik ürünlerinde kullanılan bitkilerin üretiminin gerçekleştirileceği bitki bahçesinin önemine dikkat çekilirken, bu yıl ikincisi düzenlenecek Iva Natura Kozmetik Bitkileri Film Yarışması'nın lansmanı da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından bitki filmlerini yarışmaya beklediklerini söyleyen Kahrıman, amaçlarının Anadolu bitkilerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Yarışmanın şimdiden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kahrıman, "Ülkemizin zengin kozmetik bitki örtüsünün hayata dokunan hikayeleri de var. Organik bitki ve organik yaşama dikkat çekmek istiyoruz. Bu amaçla bir ilke imza attık. Yarışmamız geleneksel hale geldi" dedi.

Iva Natura Kozmetik Bitki Film Yarışması jüri üyelerinden Oya Ayman da, yarışma ile Anadolu'nun kozmetik bitkilerine sahip çıkmayı ve bu mirasın parçası olan geleneksel kültürü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti. Diğer bir jüri üyesi Jeyan Gedik ise tüm dünyanın doğal olan ürünlere yöneldiğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA