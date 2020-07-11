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Kozluklu gençler olimpik havuza kavuşuyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Kozluklu gençler olimpik havuza kavuşuyor
11.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:55

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında Kozluk'ta Haziran ayında yapımına başlanan ve yaklaşık 3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan, 25x12,5 metre ölçülerinde ve 1 buçuk metre derinliğinde olan yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi. Yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunan Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, yarı olimpik yüzme havuzuyla ilçenin spor alanında önemli bir tesise daha kavuştuğunu, eğlenme, dinlenme ve yüzme sporları alanında ilçede önemli bir boşluğun daha doldurulduğunu ifade etti. Bilici, "Geleceğimiz için bütün imkanlarımızı gençlerimize seferber edeceğiz, kamu yatırımlarımızın çoğunun merkezinde gençlerimiz var. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Yarı olimpik yüzme havuzumuza; çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız yüzme öğrenecek, su sporları yapacak ve rahat nefes alacaklardır" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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