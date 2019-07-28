Kozluk'ta, "Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi kapsamında açılan kursta, tavuk işletme sahibi ve kursiyerler buluştu.

Kursiyerlere, "yumurtacı tavuk ırkları", "tavuk hastalıkları", "et yumurta verimi açışından tavuk ırkları", "civciv büyütme", "kümes yapımı" konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi.

Özel tavuk işletmesi sahibi İsa Bozkurt, kursiyerlere sektörle ilgili bilgi verdi.

Kursiyerler ise eğitimden dolayı memnun kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA