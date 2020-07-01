Kozluk'ta yıldırım düşmesi sonucu ekili alanlarda çıkan yangın söndürüldü Kozluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kozluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dana Gözü köyünün Taşoluk mezrasında ve Ünsaldı köyünün Koyuncular mezrasında ekili alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerce yangın, kontrol altına alındı.

Kozluk Belediyesince yapılan açıklamada da, yıldırım düşmesi sonucu ekili olan arazilerin alev alma riski olabileceği aktarılarak, vatandaşların bu konuda tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA