Kozluk'ta velilere teşekkür belgesi verildi

28.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:28

Batman'ın Kozluk ilçesinde köy okuluna katkı sağlayan velilere teşekkür belgesi verildi.

Ağaçlık köyündeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda "Okulumda Örnek Uygulamam" projesi kapsamında okul idarecileri ve öğretmenler tarafından velilere, teşekkür belgesi verildi.

Okuldan yapılan açıklamada, okul aile iş birliği ile öğrenci başarısının artmasının amaçlandığı, çocukların okul ve öğretmenlere ilişkin olumlu tutumlar geliştirilmesinde aile katılımının temel bir araç olduğu belirtildi.

Kaynak: AA