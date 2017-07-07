Kozluk'ta Teog'da Başarılı 40 Öğrenciye Karadeniz Gezisi
PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, TEOG sınavlarında başarı gösteren 40 öğrenci Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizyonu ile Karadeniz gezisine götürüldü.
PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, TEOG sınavlarında başarı gösteren 40 öğrenci Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizyonu ile Karadeniz gezisine götürüldü. Öğrenciler 3 gün boyunca Rize ve Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Geçen 9 Haziran'da PKK'lı teröristin silahlı saldırısı sonucu, bulunduğu araçta şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Kozluk ilçe merkezi ve köylerinde girdikleri TEOG sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı organizyasyon ile 3 günlük Karadeniz gezisine götürüldü. Batman Üniversitesi'nin de araç sağladığı gezide, öğrencilerin Karadeniz'deki masraflarını Ardeşen Kaymakamlığı üstlendi. Gezi kapsamında Kozluk'lu 40 öğrenci 5 öğretmenleri eşliğinde Trabzon ve Rize'de, Ardeşen Ahmet Hamdi Yazıcı Etnofrafya Müzesi, Fırtına Vadisi, Zilkale, Ayder Yaylası, Gelintülü Şelalesi, Trabzon Uzungöl ve Trabzon Sera Gölü'nü gezdi.
Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, geziyi düzenlemelerinin amacının hem başarılı öğrencilere ödüllendirmek hem de belki hayatında köyünden ya da ilçesinden dışarı çıkmayan bu öğrencilerin ülkenin diğer kültürlerini görüp gönül ve kardeşlik bağı kurmalarını ile kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
- Batman