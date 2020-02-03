Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı
Haberler » Güncel » Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı - Haber

Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı

Kozluk ilçesinde ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

03.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:40
Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı

ilçesinde ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kozluk Temsilcisi Abdulcelil , "O'nu Oku O'nu Yaşa" temalı sınava 2 bin 500 kişinin katıldığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bala, "Kaybedeni olmayan bir sınav. Peygamber efendimizin hayatını okuyarak insanlar zaten kazanmış oluyorlar. Sınava katılan öğrenciler ve ailelerde heyecanlı. Bu sayede insanlar binlerce kişiye siyer kitabı okutuldu. Bu kitapla beraber çocuklar aslında ailelerine, babalarına, ev halkına televizyonu kapattırmışlar." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler