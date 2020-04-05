Kozluk'ta siperli maske üretimi Kozluk Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.

Kozluk Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.

Gençlik merkezi müdürü, Abdulbasir Alağaş, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu malzemenin teminin de sıkıntı yaşanmaması için siperli maske üretimine başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz siperli maskeleri ilçe sağlık merkezine teslim edeceğiz. Üretim için destek sunan Kaymakam Osman Bilici'ye teşekkür ederiz." dedi.

Alaşağ, bakanlıkça alınan kararlara uyulmasının salgının kısa sürede sona ermesini sağlayacağını işaret ederek, evde kalma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA