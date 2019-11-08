Kozluk'ta şehit yakınları ve gazilere yemek
Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Yemeğe, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hasan Demir de katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Demir, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olmanın önemine değindi.