Kozluk'ta şehit yakınları ve gazilere yemek

Kozluk'ta şehit yakınları ve gazilere yemek

Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen yemekte bir araya geldi.

08.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:04
Kozluk'ta şehit yakınları ve gazilere yemek

Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemeğe, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hasan Demir de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Demir, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olmanın önemine değindi.

Kaynak: AA
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