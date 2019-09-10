Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim

Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.

10.09.2019 15:26
Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.


İlçe genelinde, Narkotik ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi, şüpheli kişilere de GBT sorgusu ve üst araması yapıldı.


Çetin Emeç Caddesi'nde öğrenci servislerinde ise kontroller yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve araçlara ait evraklar kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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