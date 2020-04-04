Kozluk'ta koronavirüs tedbirleri Batman'ın Kozluk ilçesinde gıda işletmelerinde denetimler sürüyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde gıda işletmelerinde denetimler sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, ekmek ve diğer unlu mamullerin kurallara uygun tüketicilere arzı konusunuda denetimleri sürüyor.

Kozluk'ta yapılan denetimlerde ekipler gerekli bilgilendirmelerde bulunuyor, Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 temel korunma prensibini anlatıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, denetimlerin aynı hassasiyet ve sıklıkla devam edeceğini belirterek, tüketicilerin sağlığının korunması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

İlçede ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin de hak sahiplerine evlerinde teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA