Kozluk'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
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Kozluk'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.

20.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:58
Kozluk'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

'ın ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: AA
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