Kozluk'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Batman'ın Kozluk ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.
20.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:58
Batman'ın Kozluk ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamı Osman Bilici başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaynak: AA