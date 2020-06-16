Kozluk'ta iki ev ve bir bina karantinaya alındı Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki ev ve bir bina karantinaya alındıKaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için Yeni mahallede bir ev ve bir bina ile İslambey mahallesinde...

Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki ev ve bir bina karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için Yeni mahallede bir ev ve bir bina ile İslambey mahallesinde 1evin karantinaya alındığı kaydedildi.

Belirtilen adreslere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu yerlerde güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA