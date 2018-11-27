Kozluk'ta "Bilinçli Gençlik Güvenli Yarınlar" Projesi

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bilinçli Gençlik Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında anaokulları ziyaret ediliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje kapsamında anaokulları ziyaret edilerek, çocukların kaybolduklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi veriliyor.

Proje kapsamında çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Proje kapsamında sinema, piknik, gezi ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerin yapılacağı bildirildi.