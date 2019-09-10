Kozluk'ta asayiş uygulaması

10.09.2019 11:12

Kozluk'ta okul çevresinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için güvenlik tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Altıparmak, asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli şahsın ikametinde 300 gram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA