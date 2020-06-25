Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı

Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.

Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı
25.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:04

Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.

Kozluk Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen arıcılığa ilişkin projeler kapsamında yapılacak çalışmalar, Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ve Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Barış Doyar tarafından incelendi.

Kaymakam Bilici, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Kaymakamlık koordinesinde 3 proje hazırlandığını, bu projelerden 2'sinin desteklendiğini söyledi.

Bilici, şöyle devam etti:

"Bu projelerimiz kapsamında 30 arıcımıza 20'şer arılı kovan teslim edeceğiz. Bununla beraber organik arıcılık nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Hem organik arıcılığı öğrenmelerini hem de geçim kaynaklarını sağlamalarını teşvik edeceğiz. Bir diğer projemizde 10 arıcımıza içerisinde ranzası lavabosu duşluğu ve 3 panellik güneş enerjisi bulunan konteyner vererek onların daha rahat şartlarda barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız. Mereto Dağı'nın eteklerinde 2 bin 700 metre rakımda arıcılık faaliyeti yapan vatandaşlarımıza ulaşım sağladık. Her zaman var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Ozan Açıktan
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:04:43. #1.14#
title