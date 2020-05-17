Kozluk'ta 8 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi Batman'ın Kozluk ilçesindeki 8 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki 8 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 8 okulun projesinin kabul edildiğini, okulların 6 bin lira değerinde destek almaya hak kazandığını söyledi.

Bilim fuarlarının, araştırmacı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu ifade eden Toprak, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Nitekim Kozluk ilçemiz son yıllarda bu anlamda büyük mesafe aldı." dedi.

Kaynak: AA