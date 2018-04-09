Kozluk'ta 56 Öğrenci Samsun'a Gitti

Kozluk ilçesinden 56 öğrenci "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Samsun'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 56 öğrenciden oluşan kafile düzenlenen törenle Samsun'a uğurlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Osman Bilici daha önce 56 öğrencinin aynı proje kapsamında geziye gönderildiğini söyledi.

Daha sonra öğrenciler bindikleri otobüsle Samsun'a gitmek üzere Batman Havalimanına hareket etti.