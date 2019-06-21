Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı

Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 500 kınalı keklik ilçe kırsalına getirildi.
Ekipler, kafeslerde getirdikleri keklikleri doğaya saldı.

Kaynak: AA
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