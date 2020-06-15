Kozluk'ta 2 proje kabul edildi
Kozluk ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 2 proje onaylandı.
15.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:57
Kozluk ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 2 proje onaylandı.
Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sağlar, kabul edilen projelerle ilçede tarımsal üretim ve alt yapı konularında gelişme sağlanacağını belirtti.
Sağlam, "Projeler faaliyete geçtiğinde ilçemizde organik tarıma geçiş yapılacak. Üreticilerimizin refah seviyesi artacak. Projeler ilçemize katma değer katacak." dedi.
Kaynak: AA