Kozluk Kaymakamı Güngör, trafik denetimine katıldı Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, trafik denetimine katıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, trafik denetimine katıldı.

Güngör, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alınan Kovid-19 önlemleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetime çalışmasını izledi.

Ardından güvenlik personellerine bir süre eşlik eden Güngör, sürücü ve yolcularla sohbet ederek sürücülerin trafik kurallarına uymaları, gidecekleri yerlere sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları temennisinde bulundu.

Araçtaki yolculara kolonya ve şeker ikram eden Kaymakam Güngör, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA