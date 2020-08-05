Kozluk Kaymakamı Güngör görevine başladı Kozluk Kaymakamlığına atanan Eyyüp Güngör göreve başladı.

Kozluk Kaymakamlığına atanan Eyyüp Güngör göreve başladı.

Bolu'nun Göynük Kaymakamı iken Kozluk Kaymakamlığına atanan Güngör, ilk gününde kaymakamlık personeli ile tanıştı.

Güngör yaptığı konuşmada, ilçede süren projeler kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, öncelikli görevinin devam eden ya da yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu söyledi.

Kozluk'a hizmet yapmak için geldiğini aktaran Güngör, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilçede yeni projelere ve güzel hizmetlere imza atmak için gayret edeceğim. Devlet imkanlarını, tüm mesai arkadaşlarımla beraber hızlı, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya gayret göstereceğiz. Bu görevi yürütürken, sürekli koordineli bir şekilde çalışacağız. Devletimiz için elini taşın altına koyan herkese kapımız sonuna kadar açık olacak. Yoksullarımızın, yetimlerimizin, öksüzlerimizin engelli vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmaya bütün arkadaşlarımızla beraber çaba göstereceğiz."

Kaynak: AA