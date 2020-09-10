Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör kan bağışında bulundu Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör kan bağışı yaptı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör kan bağışı yaptı.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe ile Kızılay kan bağışı noktasına gelerek kan verdi.

Güngör yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Dünya'nın hemen hemen her bölgesine yayılan ve ülkemizde de ilk koronavirüs vakasının çıktığı günden bu yana top yekün bir mücadele içerisindeyiz. Yardımseverlik, sevgi ve hoşgörüye en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda kan bağışında bulunarak bir hayatı kurtarmaya sebep olmak bütün insanlığı da kurtarmış gibi oluyor."

Kaynak: AA