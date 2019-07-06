Kozluk ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri magandalara göz açtırmıyor

Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü düğün ve kutlamalarda silahla havaya ateş etme ve havai fişek patlatmalarına göz açtırmıyor.

Kozluk merkez ve köylerinde havaların ısınması beraberinde de düğün törenlerinde hızlı bir artışın yaşanmasına neden oldu. Günde en az 4-5 düğün organizasyonunun yapıldığı Kozluk ilçesinde emniyet teşkilatı düğün yapacaklara maganda ve havai fişek konusunda göz açtırmıyor. Hiçbir şekilde izin verilmeyen havai fişek gösterileri ve havaya ateş açma olaylarının yaşanmaması için düğün sahiplerini uyaran emniyet, uyarıları dinlemeyen düğün törenlerine de ani baskınlar yaparak düğün sahipleri hakkında cezai işlem başlatıyor.

Kozluk ilçesinde hemen hemen her gün yapılan düğün törenlerinde havai fişek gösterisi yapanların sayısı önceki dönemlere nazaran büyük bir azalma yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ve emniyet teşkilatını tebrik etti. - BATMAN

Kaynak: İHA