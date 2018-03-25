Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir süre önce kurulan Kozluk Güvenlik Korucuları Derneğinin hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

Şehit Aileleri, Gaziler ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, törende yaptığı konuşmada, koruculuk sisteminin önemine işaret etti.

Güvenlik korucularının, terör örgütlerine karşı devletin yanında dik durduklarını ifade eden Sözen, şunları kaydetti:

"Biz güvenlik korucuları ya devletimizin yanında safımızı net bir şekilde belli edip bu hain alçakları püskürtecektik ya da birilerinin yaptığı gibi köylerimizi yurtlarımızı terk edip buralardan gidecektik. Şerefli ve onurlu güvenlik korucusu camiası olarak bütün Doğu ve Güneydoğu'da biz devletimizin yanında şehit olma pahasına, gazi olma pahasına dimdik durduk. Köylerde, okullarda bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması, hizmetin aksamaması için koruculuğu tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz, iyi ki de vatanımızı bu hainlere, bu şuursuzlara bırakmamışız. Bu doğrultuda bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi verdik. Çok zor şartlarda mücadele ettik."

Açılışa, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Veysi Işık, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Güneydoğu Korucular Federasyonu Başkanı Seyithan Karadağ, Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider de katıldı.