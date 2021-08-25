Kozluca köyünde su sıkıntısı
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Kozluca köyünde su sıkıntısı

Kozluca köyünde su sıkıntısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya merkeze bağlı Kozluca köyü sakinleri, yaklaşık 2 ay önce bölgede yaşanan sel felaketi sonrası köye su sağlayan depoda arıza meydana geldiğini, 2 aydır römorklarla ve el arabalarıyla çeşmeden evlerine su taşıdıklarını söylediler.

Kütahya merkeze bağlı Kozluca köyü sakinleri, yaklaşık 2 ay önce bölgede yaşanan sel felaketi sonrası köye su sağlayan depoda arıza meydana geldiğini, 2 aydır römorklarla ve el arabalarıyla çeşmeden evlerine su taşıdıklarını söylediler.

Vatandaşlar, İl Özel İdaresi'nin tankerle su getirdiğini, ancak gelen suyun köyün dörtte birine ancak yettiğini ifade ettiler.

Köylüler, il Özel İdaresi yetkililerinin depo tamiri için ihale yaptığını, ancak 2 aydır hiç bir çalışma yapılmadığını dile getirdiler.

Kozluca köyünde 362 kişinin yaşadığı belirtildi.

Aynı bölgede bulunan İnli köyünün de çöplerinin uzun süredir toplanmadığını ileri sürülmüştü. - KÜTAHYA

Kozluca köyünde su sıkıntısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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