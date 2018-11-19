Kozlu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VYY plakalı otomobil, Öküşne mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A, S.K, A.Ö. ve M.Ö, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.