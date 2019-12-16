Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin toprağa verildi
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Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin toprağa verildi

Beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bilgin, defnedildi.

16.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:54
Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin toprağa verildi

Beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bilgin, defnedildi.

Bir süredir beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren 50 yaşındaki Bilgin için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bilgin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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