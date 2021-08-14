Kozlarını Bodrum'da paylaşacaklar
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Kozlarını Bodrum'da paylaşacaklar

Kozlarını Bodrum'da paylaşacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaşacak.

Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaşacak. 14 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek şampiyona öncesi Highliht Otel'de bir tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun destekleriyle Erhan Deniz ve Nurhayat Hiçyakmazer Deniz tarafından "Pitbull Promotion 5 Muay Thai Şampiyonası" gerçekleştirilecek. Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Highligt Otel Miya Beach'de gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Özbekistan, ABD, Sırbistan, Belçika, Fas, İspanya ve Almanya'dan 16 sporcu yarışacak. Sporcular arasında dünya şampiyonları da bulunuyor.

Şampiyona öncesinde Highliht Otel, Miya Beach bir tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda sporcular tanıtıldı. Toplamda 3 dakika sürecek maça çıkacak aynı kilodaki rakipler, yüz yüze geldi. Şampiyona 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

Kickboks ve Muay Thai Dünya Şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı bir şampiyonayı Bodrum'da gerçekleştireceklerini dile getirerek "Bu şampiyonayı Bodrum'da gerçekleştirmek çok önemliydi. Tüm Bodrum halkını davet ediyoruz. Çok eğlenceli bir gece olacak ve dünyanın en iyi dövüşçülerini buraya getireceğiz. Bodrum'a hem turizm hem de spor açısından büyük bir tanıtım olacağını düşünüyorum." dedi. - MUĞLA

Kozlarını Bodrum'da paylaşacaklar
Kozlarını Bodrum'da paylaşacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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