Kozkalesi'nin İçme Suyu Şebekesi ihtiyacı karşılanıyor

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:36

Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi Mahallesi'nde şebeke olmayan meskenler için 63'lük kangal borularla 110 metre ek yeni içme suyu şebeke çalışması yapıldığını aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebek*e eksikliğinin tamamlandığını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçildiğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 4 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler