Kozanlı eğitimcilerden örnek davranış
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Anadolu Lisesi, Kozan, Yaşam

Kozanlı eğitimcilerden örnek davranış

Adana'nın Kozan İlçesinde Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticileri, öğretmen ve görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımında bulunuldu.

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Kozanlı eğitimcilerden örnek davranış

Adana'nın Kozan İlçesinde Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticileri, öğretmen ve görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından okul öğretmen ve personellerinin kendi aralarında toplamış oldukları nakitler ile gıda yardım paketleri hazırlandı. İçerisinde bulunduğumuz korona virüs salgını nedeniyle mağdur duruma düşen ihtiyaç sahibi vatandaşların listesini belirleyen eğitimci grup, bu aileleri tek tek evlerinde ziyaret ederek yardım kolilerini teslim etti. Kendilerine yardım eli uzatan eğitimcileri gören vatandaşlar ise teşekkür ettiler. - ADANA

Kaynak: İHA

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