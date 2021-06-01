Kozanımız, Kurtuluş Bayramı'na Hazır
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Kozanımız, Kurtuluş Bayramı'na Hazır

Kozanımız, Kurtuluş Bayramı'na Hazır
Habermetre - Haberler | Toplum

Kozanımız, Kurtuluş Bayramı'na Hazır Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan Kurtuluş Bayramı törenleri için Kozan Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Kozanımız, Kurtuluş Bayramı'na Hazır Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan Kurtuluş Bayramı törenleri için Kozan Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Kurtuluş törenleri için bir dizi etkinlik düzenleyen Kozan Belediyesi, milli mücadele Kahramanları için mevlit programı, şehrin muhtelif yerlerinde Mehteran ve bando ve Atlı birlikleri gösterileri düzenleyecek.

Milli Mücadele Kahramanları için mevlit programı, 1 Haziran Salı günü şehrin muhtelif yerlerinde Mehteran gösterileri ile Atlı Birlikleri gösterileri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda Mehteran ve havai fişek gösterileri düzenlenecek.

2 Haziran Çarşamba sabahı atılacak olan 7 pare top atışıyla birlikte tarihi Hoşkadem Camii önünde başlayacak temsili törenler Hürriyet Kızı'nın kurtarılması, camii önünde yapılacak törenler sonrasında ise Kozan Şehitliği'ne Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bu yıl 101. yılını kutlayacağımız, güzel Kozan'ımızın düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde hemşerilerimize bugünün tarihi önemini bir kez daha yaşatacağız, bu günlerle gurur duymalarını ve bugünü yaşamalarını istiyoruz.

Kaymakamlığımız işbirliği ile yapacağımız kutlama etkinlikleri Kozan' a yakışır olacaktır, çünkü Kozanlı her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Kaynak: Habermetre

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