KOZANDA FIRTINA, OKULUN ÇATISINI UÇURDU

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ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir ilkokulun çatısı uçtu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir ilkokulun çatısı uçtu. Metrelerce havalanan çatı, yakındaki parka düşerek hasara yol açtı.

İlçede bugün kendisini hissettiren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Faydalı Mahallesi İlkokulu'nun çatısı uçtu. Okulun çatısı, fırtınayla birlikte onlarca metre uçarak yakınında yeni açılan Şehit Süleyman Özcan Çocuk Parkı ve Spor Tesisi'ne zarar verdi. Bölgede zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı