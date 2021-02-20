Kozan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından, esnafa "temsili siftah jesti"
20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:14
Kozan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, kentte esnafın dükkanına 1 lira temsili siftah bırakarak bolluk ve bereket diledi.
Kozan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, kentte esnafın dükkanına 1 lira temsili siftah bırakarak bolluk ve bereket diledi.
Vakıf, kentte "Siftah Bizden Bereket Allah'tan Projesi" başlattı.
Bu kapsamda dükkanların altından, 1 lira temsili parayla, bolluk ve bereket getirmesi dileği içeren notlar bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın