Kozan Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti
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Kozan Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

04.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:22
Kozan Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

Kozan Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 68 tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kozan Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 68 tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, borsa tarafından temin edilen tabletlerin teslimi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaymakam Şafak Gürçam, törende, bugüne kadar yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi öğrencinin tablet ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Borsa Genel Sekreteri Türker Yaşar da özellikle yardıma ihtiyacı olan ailelerin bir sorununu ortadan kaldırmak amacıyla tabletleri hediye ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 68 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'e verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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