Kozan Spor Futbol Kulübü eski Başkanı Sami Açıkgöz mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan Spor Futbol Kulübü eski Başkanı Sami Açıkgöz mezarı başında anıldı

13.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:36
Kozan Spor Futbol Kulübü eski Başkanı Sami Açıkgöz mezarı başında anıldı

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Kozan Spor Futbol Klubü eski Başkanı Sami Açıkgöz, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı.

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Kozan Spor Futbol Klubü eski Başkanı Sami Açıkgöz, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı.

Açıkgöz'ün Yassıçalı Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Kozan Spor Futbol Klubü yöneticisi Serdal Şahin, Açıkgöz ile aynı kazada vefat eden malzemeci Halil İbrahim Sürücü'yü rahmetle andıklarını belirterek, ailelerine sabır diledi.

Kozan Spor Futbol Klubü Teknik Direktörü Ramazan Silin de Açıkgöz'ü hiç tanımadığını ancak tanıyan herkesin onun hakkında iyi şeyler söylediğini belirterek, "Kulübe verdiği hizmeti anlatıyorlar. Bu ne kadar güze bir duygu. Geçen pazar günü oynadığımız ve kazandığımız 3 puanı Sami Açıkgöz'e armağan ettik." dedi.

Açıkgöz'ün kızı Almıla Açıkgöz de Kozan Spor Futbol Klubü kafilesine katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Açıkgöz, 12 Ekim 1997'de o zamanki adı Kozan Belediyespor olan takımını taşıyan otobüsle Kilis Spor arasında oynanacak müsabakaya giderken Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat etmişti. Aynı kazada malzemeci Halil İbrahim Sürücü de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Seda Sayan Cansu Dere Ercan Kesal
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Şenol Güneş Josef De Souza
Daha Fazla Türk Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan Spor Futbol Kulübü eski Başkanı Sami Açıkgöz mezarı başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:38:31. #1.14#
title