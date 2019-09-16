Kozan Sosyal Yaşam Merkezi faaliyete girdi

16.09.2019 15:36

Kozan Belediyesince yapılan Sosyal Yaşam Merkezi faaliyete girdi.

Merkezi ziyaret eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilgililerden bilgi alıp çalışmaları yerinde inceledi.

Burada eğitime başlayan kursiyerlerle de sohbet eden Özgan, yaptığı açıklamada, özellikle kadınların meslek öğrenerek gelir elde etmelerini önemsediklerini söyledi.

Üreten kadınları her zaman destekleyeceklerini ifade eden Özgan, "Kadın mutlu olursa aile mutlu olur, aile mutlu olursa toplum mutlu olur." dedi.

Kaynak: AA