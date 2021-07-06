Kozan OSB'ye Ar-Ge merkezi kuruluyor
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Kozan OSB'ye Ar-Ge merkezi kuruluyor

Kozan OSB'ye Ar-Ge merkezi kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin "Kozan OSB Ar-Ge ile Güçleniyor" projesi destek almaya hak kazandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin "Kozan OSB Ar-Ge ile Güçleniyor" projesi destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi, Kozan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Gürçam ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.

Proje kapsamında, Kozan OSB'de üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması için gerekli olan alt yapı ihtiyaçlarını tamamlamak amacıyla atık su arıtma tesisi ve bölgedeki diğer il ve ilçelerde bulunan organize sanayi bölgelerine de hizmet verebilecek kapasitede bir Ar-Ge merkezi kurulacak. Projenin tamamlanması ile acil ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi sağlanacak, Covid-19 salgınının olumsuz sosyo-ekonomik etkileri hafifletilecek, temiz su ihtiyacı karşılanacak, toplum sağlığı korunacak, Ar-Ge merkezi ve atık su arıtma tesisinde çalışacak personele gerekli teknik eğitimler sağlanacak. - ADANA

Kozan OSB'ye Ar-Ge merkezi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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