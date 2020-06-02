Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk kutlandı Hoşkadem Camii'nde kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi, yerine Türk bayrağı çekildi, zincirlenmiş Hürriyet Kızı...

02.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:44

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk kutlandı

Hoşkadem Camii'nde kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi, yerine Türk bayrağı çekildi, zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak buruk kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii Kurtuluş programı, Kozan Kalesinden 7 top atışı ile başladı. Törene, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe Müftüsü Celil Karaca, Kuruluş Savaşında mücadele eden müfrezelerin temsilcileri de katıldı.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programda kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi. Yerine Türk bayrağı çekildi. Düşman bayrağı ayaklar altına alınarak ezildi. Zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı.

İlçe Müftüsü Celil Karaca şehitler için dua ederken Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan konuşma yaparak Allah bir daha o günleri yaşatmasın dedi.

2 Haziran'ın esarete, başka bir bayrak altında yaşamaya, sömürgeciliğe, emperyalizme karşı destan yazılan bir gün olduğunu kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan topraklarının düşman çizmelerinden kurtulduğu gün olan 2 Haziran 1920'yi hatırlatarak, 2 Haziran'ın kahraman Kozanlıların gelecek nesillere bahşettiği özgürlük günü olduğunu söyledi. Başkan Özgan, "Günümüzden tam 100. yıl önce Kozan'daki kahraman ecdadımız ölüm kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. İşgalci güçler, 100. yıl önce bugün tüm Anadolu'da olduğu gibi Kozan'da da yüreği vatan sevgisi ile dolu Türk askeri ve halkının direnci karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalmışlardır. Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükran duygularıyla rahmetle anarken, Allah bizleri tekrar esaret altına düşenlerden etmesin" dedi.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programın ardından törene katılanlar Kozan Mezarlığında bulunan Feke Kaymakamı iken kurtuluş mücadelesi için orduya katılarak şehit düşen Saimbey'in kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz tarafından şehitler için dua edildi.

Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Kaza sonucu dükkanının son halini gören esnaf, sinir krizi geçirdi
Kaza sonucu dükkanının son halini gören esnaf, sinir krizi geçirdi
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Uğur Akbaş Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Genç Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:45:05. #1.14#
title