Kozan'ın kurtuluşuna buruk kutlama Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak buruk kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak buruk kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii Kurtuluş programı, Kozan Kalesinden 7 top atışı ile başladı. Törene, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe Müftüsü Celil Karaca, Kuruluş Savaşında mücadele eden müfrezelerin temsilcileri de katıldı.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programda kurtuluş ezanı okunarak düşman bayrağı indirildi. Yerine Türk bayrağı çekildi. Düşman bayrağı ayaklar altına alınarak ezildi. Zincirlenmiş Hürriyet Kızı kurtarıldı.

İlçe Müftüsü Celil Karaca şehitler için dua ederken Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan konuşma yaparak Allah bir daha o günleri yaşatmasın dedi.

2 Haziran'ın esarete, başka bir bayrak altında yaşamaya, sömürgeciliğe, emperyalizme karşı destan yazılan bir gün olduğunu kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan topraklarının düşman çizmelerinden kurtulduğu gün olan 2 Haziran 1920'yi hatırlatarak, 2 Haziran'ın kahraman Kozanlıların gelecek nesillere bahşettiği özgürlük günü olduğunu söyledi. Başkan Özgan, "Günümüzden tam 100. yıl önce Kozan'daki kahraman ecdadımız ölüm kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. İşgalci güçler, 100. yıl önce bugün tüm Anadolu'da olduğu gibi Kozan'da da yüreği vatan sevgisi ile dolu Türk askeri ve halkının direnci karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalmışlardır. Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükran duygularıyla rahmetle anarken, Allah bizleri tekrar esaret altına düşenlerden etmesin" dedi.

Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programın ardından törene katılanlar Kozan Mezarlığında bulunan Feke Kaymakamı iken kurtuluş mücadelesi için orduya katılarak şehit düşen Saimbey'in kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz tarafından şehitler için dua edildi. - ADANA

Kaynak: İHA