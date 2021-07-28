Kozan'ın Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını
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Kozan'ın Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını

Kozan'ın Kızlarsekisi bölgesinde orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Hüsemli mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının rüzgarla birlikte geniş alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşların evlerini tahliye ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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