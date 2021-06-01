Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor
Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Top atışıyla başlayan etkinlikler kapsamında ilçenin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.
Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın Kurtuluş Anıtı'na çelenk koymasının ardından, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenlerde Adana Büyükşehir Belediyesi bando ve Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mehter takımı da konser verdi.
Ardında, Kozan Şehitliğine "Kurtuluş Yürüyüşü" yapıldı. Burada protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın