Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda evde su baskını yaşanırken, hastane kavşağında araçlar sağanak nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Türkeli Mahallesi Mani Sokak'ta bir araç yağmurun ardından akıntı ile sürüklendiği içinde bir kişinin olduğu öğrenildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm cadde ve sokaklarda vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürürken itfaiye ve ASKİ ekipleri su basan ev ve işyerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Arslanpaşa Mahallesi Ilıcıkuyu Sokak'ta evini su basan bir vatandaş çocuklarının evin penceresine çıkarak kendilerini kurtardığını, aniden basan su nedeniyle zor anlar yaşadıklarını kaydetti. - ADANA

Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ölümü hak ettim' notu bırakan adam 4 gündür kayıp
"Ölümü hak ettim" notu bırakan adam 4 gündür kayıp
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Burak Sergen Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kozan'ı sağanak vurdu: Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:14:13. #1.16#

title