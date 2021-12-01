Kozan hurması için coğrafi işaret belgesi çalışmaları

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen hurmaya coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalara başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müdürü Ömer Erdoğan, bölgede devam eden hurma hasadını yerinde inceleyerek üreticilerle fikir alışverişinde bulundu.

İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kozan Ticaret Odası iş birliğiyle bölgede yetişen ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken hurmanın, coğrafi işaret belgesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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