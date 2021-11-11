Kozan Halk Eğitim Merkezi üreticileri destekleyici çeşitli kurslar açacak
Kozan Halk Eğitim Merkezi kırsal alanda yaşayan üreticilere destek olmaya yönelik çeşitli kurslar açıyor.
KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Halk Eğitim Merkezi kırsal alanda yaşayan üreticilere destek olmaya yönelik çeşitli kurslar açıyor.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Şafak Gürçam başkanlığında düzenlenen toplantıda kırsalda bulunan 13 mahalle muhtarına açılması planlanan kurslarla ilgili bilgi verildi.
Bahçecilik, gıda teknolojileri, hayvan sağlığı, hayvan yetiştiriciliği, ormancılık, tarım teknolojileri alanlarında açılacak kurslarla teknoloji kullanılarak kırsalda kalkınma ve modern tarım üretiminin arttırılması hedefleniyor.
Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'ta katıldı.